記者会見に臨むメルツ独首相＝１３日/Liesa Johannssen/Reuters（ＣＮＮ）ドイツのメルツ首相は１７日、ロシアとウクライナの迅速な和平合意は「停戦よりも価値がある」可能性があるとの見方を示した。メルツ首相は独公共放送ＺＤＦのインタビューで、米国のトランプ大統領が１８日にウクライナのゼレンスキー大統領と会談した後、和平合意に達するために、ロシアのプーチン大統領を交えた３者会談を「できるだけ早く」開催すべき