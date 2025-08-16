16日に開催されたJ1第26節で京都サンガF.C.は東京ヴェルディとホームで対戦し、1-0で勝利している。この一戦で決勝点を挙げたのが、ラファエル・エリアスだ。［4-1-2-3］の3トップ中央で起用されたブラジリアンストライカーは66分、原大智の左サイドからのクロスをコントロールして左足を振り抜き、ゴールネットを揺らした。前節の名古屋戦で4か月ぶりのリーグ戦スタメン復帰となったR・エリアスは、1点ビハインドの70分に同点ゴー