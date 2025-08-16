16日に開催されたJ1第26節で京都サンガF.C.は東京ヴェルディとホームで対戦し、1-0で勝利している。



この一戦で決勝点を挙げたのが、ラファエル・エリアスだ。［4-1-2-3］の3トップ中央で起用されたブラジリアンストライカーは66分、原大智の左サイドからのクロスをコントロールして左足を振り抜き、ゴールネットを揺らした。



前節の名古屋戦で4か月ぶりのリーグ戦スタメン復帰となったR・エリアスは、1点ビハインドの70分に同点ゴールを奪った。後半での得点数が多いチームにおいて、2試合連続弾となる勝敗を分ける一発を仕留めた。



リーグの得点ランク3位となる10得点を挙げたR・エリアス。暫定首位に立った京都で、タイトルレースをけん引する。



