元日本女子代表MFの澤穂希氏が、元日本代表MFの鈴木啓太氏のYouTubeチャンネルに出演。ボランチでのプレーを振り返った。2008年になでしこジャパンの監督に佐々木則夫氏が就任してから、攻撃的MFだった澤氏はボランチにコンバート。46歳のレジェンドは、当時をこう回想する。「マンチェスター・ユナイテッドが４−４−２だったから、その試合をすごく見て。守備の時はどうしたらいいのかとか、すごく勉強した記憶があります」