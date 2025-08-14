大阪・関西万博できのう夜、地下鉄の運転見合わせにより、多くの帰宅困難者が出たことについて、博覧会協会が会見を開き、「大変心苦しい」と話しました。万博会場から中継です。混乱から一夜明け、万博会場は日常の賑わいを取り戻しています。万博会場に繋がる唯一の鉄道・大阪メトロ中央線で、きのう午後9時半ごろ、電車への電力供給が止まり、一部区間で午前5時半前まで運転取りやめが続きました。多くの来場者が帰宅困難となり