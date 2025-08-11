高川学園は応援歌が流れない中で攻撃第107回全国高校野球選手権は11日、大会第6日目が行われ、第3試合は高川学園（山口）と未来富山が対戦した。高川学園の応援団は豪雨の影響で試合開始時点で到着できておらず、初回の攻撃では応援歌の流れない静かなアルプススタンドとなっていた。関係者によると吹奏楽部やチアリーダー、一般生徒は昨夜からの豪雨の影響で来場を断念。試合開始時点で残りの野球部員50人らを乗せたバスも到