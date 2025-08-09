記者会見でポーズをとる大成建設の田中茂義会長（左）と東洋建設の吉田真也会長（右）ら＝8日午後、東京都港区大成建設は8日、海洋土木大手の東洋建設を買収すると発表した。株式公開買い付け（TOB）などを通じて年内にも完全子会社化する。東洋はTOBに賛同している。大成は実質的な買収総額を約1600億円と見込んでいる。両社の2025年3月期連結売上高を合わせると約2兆3200億円で、ゼネコン業界2位の大林組（約2兆6200億円）に迫