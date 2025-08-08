世帯年収の高い「勝ち組」においては、タワマン購入はもはや通過儀礼ともいえるでしょう。しかし現在の収入だけを根拠にローンを組んでしまうと、想定外の支出や変化する環境に適応できず、大失敗することも……。一番の敵は「高収入である」というプライドかもしれません。今回はトータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏が、高収入カップルの見栄と誤算による失敗事例を紹介するとともに、家計の注意点を解説します。ペア