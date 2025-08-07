フランクフルトが８月７日、同じブンデスリーガのフライブルクから堂安律を獲得したと発表した。５年契約で背番号は20。クラブ史上６人目の日本人選手となった。森保ジャパンで10番を背負う27歳は、フライブルク３年目の昨季に10ゴール７アシストをマーク。キャリアハイの成績を残したなか、かつて長谷部誠氏や鎌田大地がプレーし、今季チャンピオンズリーグに出場する強豪に活躍の場を移すこととなった。 フランクフル