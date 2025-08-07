2025年7月7日（月）よりTOKYO MXほかで放送中の『美男高校地球防衛部ハイカラ！』第陸話のあらすじと先行カットが公開された。そして、キャラクターソング『我らハイカラ浪漫団！』『我ら蛮華羅新鋭隊！』の発売を記念して、リリースイベントの開催が決定した。2015年1月に第1期が放送され、話題をさらった『美男高校地球防衛部LOVE！』。続編となる『美男高校地球防衛部LOVELOVE！』や『美男高校地球防衛部HAPPY KISS！』に続き