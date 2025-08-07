『美男高校地球防衛部ハイカラ！』第陸話 阿蘇の弟が怪人に！
2025年7月7日（月）よりTOKYO MXほかで放送中の『美男高校地球防衛部ハイカラ！』第陸話のあらすじと先行カットが公開された。そして、キャラクターソング『我らハイカラ浪漫団！』『我ら蛮華羅新鋭隊！』の発売を記念して、リリースイベントの開催が決定した。
2015年1月に第1期が放送され、話題をさらった『美男高校地球防衛部LOVE！』。続編となる『美男高校地球防衛部LOVE！LOVE！』や『美男高校地球防衛部HAPPY KISS！』に続き、2025年1月には10周年記念作品として劇場版『美男高校地球防衛部ETERNAL LOVE！』を公開。ファン待望の新シリーズ『美男高校地球防衛部ハイカラ！』がついに始動する。
8月11日（月）より放送となる第陸話「忍者の里で ハイカラだぜ！」のあらすじと先行場面カットが公開。眉難高校は楽しい夏休みに突入！阿蘇空太は山の幸で釣った食いしん坊の長万部とともに故郷に里帰りする。そこには阿蘇の三人の弟たちが待っていて……？ 兄弟同士の絆が描かれるあたたかなエピソードが展開する。
＜第陸話「忍者の里で ハイカラだぜ！」あらすじ＞
眉難高校は夏休みに突入し、阿蘇空太は山の幸で釣った食いしん坊の長万部を連れて里帰り。故郷の村で二人を待っていたのは、阿蘇の三人の弟たち。防衛部では末っ子扱いの阿蘇も故郷では立派なお兄ちゃんっぷりを見せつけるが、次男のとん太だけはなぜか阿蘇に反発。兄弟ゲンカで飛び出したところを、たまたま近くに避暑に来ていた征服部に怪人にされてしまう！ 兄弟の絆の行く末は？ そして雲仙たちの出番は？
＞＞＞第陸話先行カットをすべてチェック！（写真17点）
また、『美男高校地球防衛部ハイカラ！』キャラクターソング『我らハイカラ浪漫団！』『我ら蛮華羅新鋭隊！』の発売を記念して、9月21日（日）に、ハイカラ浪漫団（高野大河、長岡龍歩、観世智顕、小池貴大、草野太一）が登壇するリリースイベントの開催が決定した。
（C）馬谷くらり／黒玉寮
