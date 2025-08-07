トヨタ新型「RAV4」超ゴツ“本格オフロード仕様”登場へ！2025年5月21日、トヨタは6代目となる新型「RAV4」を世界初公開し、個性の異なる3スタイルを新たに発表しました。これによって新型RAV4は、街乗りに最適化された「CORE」、走行性能を重視した「GR SPORT」と「ADVENTURE」の3モデル体制となり、なかでもADVENTUREはその名の通りアウトドアユースを重視した“ラギッド”な仕様として設計されています。トヨタ新型「RAV4」