J¥ê¡¼¥°¤Ç¡Ö¤¦¤Í¤ê¡×¤òµ¯¤³¤¹¡½¡½Ä©Àï¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Î2025Ç¯¥â¥Ç¥ë2025Ç¯¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤á¤ÆJ¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ëJ3¤ÎÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡£¤½¤ó¤ÊÀáÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ËÃåÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤È¿Ê²½¤Î¾ÝÄ§¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¸¦µæ²È¤Î¡Ö¤È¤â¤µ¤ó¡×¤Ë¡¢¤½¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤È¤â¤µ¤ó¤Ï¡ÖJ¥ê¡¼¥°½é»²Àï¤ÎÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡£¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿J¥ê¡¼¥°½é»²Æþ¤Î¡ØLUXPER