■「LIFE」は、3月19日にリリースされたアルバム『Ambitious』の収録曲 Little Glee Monsterの新曲「LIFE」が、株式会社NTTデータ東北CM『響き合う未来』篇CMソングに決定した。 「LIFE」は、3月19日にリリースされたアルバム『Ambitious』の収録曲。「LIFE」が起用されているTVCMは、3月24日より放送がスタートした。 リリース情報 2025.03.19 ON SALEALBUM『Ambitious』 Little Glee Mon