NY市場で伝わった発言・ニュース ※経済指標 【カナダ】 小売売上高（1月）21:30 結果-0.6% 予想-0.4%前回2.6%（2.5%から修正）（前月比) 結果0.2% 予想-0.1%前回2.9%（2.7%から修正）（コア・前月比) 【ユーロ圏】 消費者信頼感指数（速報値）（3月）00:00 結果-14.5 予想-13.0前回-13.6（ユーロ圏消費者信頼感) ※要人発言・イベント ＊グールズビー・