日本サッカー協会（JFA）は10日、2月12日（水）より開幕するAFC U20アジアカップ中国2025に参加するU-20日本代表の背番号を発表した。本日10日より現地（中国・深セン）でのトレーニングを開始するU-20日本代表。今大会の背番号は以下の通りとなった。GK：1．中村圭佑（東京ヴェルディ）12．後藤亘（FC東京）23．荒木琉偉（ガンバ大阪）DF：2．梅木怜（FC今治）3．郄橋仁胡（セレッソ大阪）4．喜多壱也（京都サンガF.C.）5．