SNS「Bluesky」のユーザー数動向を記録している「Stats for Bluesky by Jaz」のデータにより、Blueskyのユーザー数が3000万人を突破したことが明らかになりました。Stats for Bluesky by Jaz (jaz.bsky.social)https://bsky.jazco.dev/statsStats for Bluesky by Jazの数字はどんどん更新されていて、記事作成時点でのBlueskyのユーザー数は3013万6978人まで増えています。Bluesky公式アカウントによる、ユーザー数3000万人到達の