Blueskyのユーザー数が3000万人を突破して開発者らからも喜びの声
SNS「Bluesky」のユーザー数動向を記録している「Stats for Bluesky by Jaz」のデータにより、Blueskyのユーザー数が3000万人を突破したことが明らかになりました。
Stats for Bluesky by Jaz (jaz.bsky.social)
https://bsky.jazco.dev/stats
Stats for Bluesky by Jazの数字はどんどん更新されていて、記事作成時点でのBlueskyのユーザー数は3013万6978人まで増えています。
Bluesky公式アカウントによる、ユーザー数3000万人到達のお祝いの投稿。ジェイ・グレイバーCEOはこの投稿をリポストして祝意を示しています。
this is how it feels to reach 30 MILLION users!!!
[image or embed]— Bluesky (@bsky.app) 2025年1月29日 13:21
以下は個別に投稿された開発者らの喜びの声です。
テクニカルアドバイザーのWhy氏。
30 million!!— Why (@why.bsky.team) 2025年1月29日 13:23
Why氏は2024年に来日しており、成長中だったBlueskyについてのいろいろな話を明かしてくれました。
Blueskyの中の人に「Blueskyの野望」「Blueskyの収益化計画」「Bluesky公式サーバーのスペック」「APIが使えなくなることはあるのか」「ジャック・ドーシーとBlueskyの関係」など今知りたいことを全部聞いてきました - GIGAZINE
プロトコルデベロッパーでプロトコルエンジニアのポール・フレイジー氏。
30 million! Hot dog!— Paul Frazee (@pfrazee.com) 2025年1月29日 13:23
プロトコル開発チームのブライアン・ニューボールド氏
[image or embed]— bryan newbold (@bnewbold.net) 2025年1月29日 13:23
エンジニアのサミュエル・ニューマン氏
how it feels to have 30m posters
[image or embed]— Samuel (@samuel.bsky.team) 2025年1月29日 13:23
エミリー・リュー氏
thank u to the blue crew and spam bots for bringing us to 30M
[image or embed]— Emily Liu (@emilyliu.me) 2025年1月29日 13:29
Blueskyは2022年10月に発表されたSNSです。2023年2月末にiOS版、2023年4月にAndroid版が登場し、かつてのTwitter(現X)に近いUIと使い勝手が気に入ったユーザーの評価を受けています。