日本代表FW浅野拓磨が所属するマジョルカは、20日のビジャレアル戦に0-4で敗れた。そのなかでマジョルカDFマルティン・ヴァリェントが負傷交代を余儀なくされたプレーが物議を醸している。試合終盤にヴァリェントがワンツーで相手ゴール前に侵入しようとした際、ビジャレアルMFアレックス・バエナは体をぶつけてブロックしようとした。175cmのバエナは187cmと体格差のあるヴァリェントに対してジャンプしながらブロックしようとし