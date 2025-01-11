½÷Í¥¤Î±óÆ£µ×Èþ»Ò¡Ê46ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖTHEÀ¤Âå´¶¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼ã¤¤¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡ÖÁ´¤¯»ä¤Î¤³¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿±óÆ£¤ò¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡¦¸åÆ£µ±´ð¤¬¡Ö¡È¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤¬»÷¹ç¤¦¿Í¡É²æ¡¹¤ÎÀ¤Âå¤ÇÊ¹¤«¤ì¤¿¤éÀäÂÐÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤­¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£±óÆ£¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤ä¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤â¤¤¤Þ¡¢¼ã¤¤¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÍÄÃÕ±à