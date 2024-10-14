「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」の本間芽衣子役などで知られる、人気声優・茅野愛衣さんの本誌人気連載『コヨイのカヤノ』。10月15日発売の11月号では、飯田橋のビストロで秋の味覚・秋刀魚を使った料理を堪能します！「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」の本間芽衣子役などで知られる、人気声優・茅野愛衣さんの本誌『おとなの週末』人気連載『コヨイのカヤノ』。10月15日発売の11月号では、東京・飯田橋