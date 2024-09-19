U-16プログラミングコンテスト東京大会実行委員会は12月8日、「第2回U-16プログラミングコンテスト東京大会」を開催する。会場は、都立産業技術高等専門学校・品川キャンパス。大会の模様はYouTubeでの配信も予定している。部門は、競技部門と自由部門の2部門。どちらか1つを選んで応募する。東京都の小学校・中学校・義務教育学校に在籍している児童・生徒※が参加でき、エントリーの締め切りは両部門とも10月31日。競技部門