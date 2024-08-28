8月27日、木村拓哉（51）と工藤静香（54）の長女でモデル、フルート奏者のCocomi（23）がInstagramのストーリーズを更新。人気バレーボール選手との“親密交流”を明かした。Cocomiは27日の夜、バレーボール女子日本代表の石川真佑選手（24）のアカウントをメンションし、石川選手と見られる女性とともに手でハートマークを作った親密な写真をアップ。ハートマークの中心に顔のようなものを描き、《どの写真載せるか迷っちゃうね》