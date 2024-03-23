Image: Shutterstock まだあったのか！Facebookの「Poke（ポーク）」という機能、使ったことありますか？「Poke」は「つっつく」という意味ですが、Facebook上では、メッセージしたり、挨拶やコメントを書き込みをするほどではないけどっていう時にPokeを押してつんつんする、っていう機能として存在しています。あまり目立たない機能ですが、ずっとある機能です。それがなぜか、ここ1ヶ月で