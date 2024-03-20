《「LAST SONGS 2024 feat. K」の3月17日（日）・大阪オリックス劇場公演において、ライブの進行を妨害する行為が見受けられました。公演中にライブの進行を妨げ、且つ不適切な発言をされるお客様がいらっしゃいました。それにより不愉快な思いをされたことと存じ、ご来場されていた全てのお客様へコンサート主催者よりお詫び申し上げます》3月18日、GACKT（50）の公式HPに、上記の文面があがった。関係者の話を総合すると、全国ツ