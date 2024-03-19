２０年大統領選での不正を主張するステファニー・ランバート弁護士が法廷で逮捕された/Dieu-Nalio Chery/Reuters（ＣＮＮ）２０２０年大統領選で不正があったとの陰謀論を唱える親トランプ前大統領派の弁護士、ステファニー・ランバート氏が１８日、首都ワシントンの裁判所に出廷したまま逮捕されたことが分かった。法廷ではこの日、投票集計機メーカー「ドミニオン・ボーティング・システム」が電子商取引大手オーバーストックの