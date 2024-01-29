落語家の立川志らく（60）が29日、コメンテーターを務めるTBS「ひるおび！」（月〜金曜前10・25）に出演。1974〜75年に起きた連続企業爆破事件の一つに関与したとして、爆発物取締罰則違反容疑で指名手配されていた過激派「東アジア反日武装戦線」のメンバー桐島聡容疑者（70）を名乗る男が29日午前、入院先の神奈川県鎌倉市の病院で死亡したことに言及した。男の死因は病死で、関係者によると、死亡確認は午前7時33分。末期の