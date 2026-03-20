「ホルムズ海峡の事実上封鎖によって、石油が入ってこなくなるんじゃないかと。このことに関してね、ズバっと言うとメディアは煽りすぎなんですよね」3月18日に更新した自身のYouTubeチャンネルで、こう苦言を呈したのは立川志らく（62）。米国とイスラエルによるイラン攻撃によってホルムズ海峡が事実上封鎖され、エネルギーの安定供給が危機に陥るなど世界中に打撃が広がっている。原油価格の高騰が続くなか、情報番組やワイドシ