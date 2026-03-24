「味方なのか、敵なのかわからない」──。ともに還暦超えのMCとコメンテーターが番組で舌戦。しかし、その火種は以前より燻っていたもので……。23日放送の『ひるおび！』（TBS系）。米国によるイラン攻撃の余波でガソリン価格が急騰している問題を扱った際、コメンテーターの落語家・立川志らく（62）は、次のように切り出した。「視聴者の方々はあまりパニックにならないことです。オイルショックの時もそうだし、去年の米騒動