朝の情報番組『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）で番組内のコーナーを担当する森千晴アナ（24）とニュースレポートを担当する佐々木一真アナ（25）。10月末、2人は泥酔し、路上でゴロゴロ転がりながら抱き合う「泥酔ハグ動画」が公開されたことで世間の注目を集める存在となっていた。テレ朝も森アナの所属事務所も事実関係を認め、2人は報道当日から出演を見合わせに。。だが、11月6日に森アナが、同じ週の11月10日には佐