２０日夕方、東北地方で最大震度５強の地震があり、青森県、岩手県、北海道などに津波警報が出た。テレビ番組はＮＨＫをはじめ全局が地震・津波報道に切り替わった。大きくテロップで「津波にげて！」と表示された。ＮＨＫではアナウンサーが大声で、「津波が来ます！」「いますぐ逃げてください！」「時間がありません」と呼びかけ続けた。現地の港などの中継映像が映し出される中、「この映像で判断をしないでください