2023年5月13日、バルト海に浮かぶデンマークのボーンホルム島で、地震のような謎の振動が観測されました。地質関連の研究機関であるGeological Survey of Denmark and Greenland(デンマーク・グリーンランド地質調査所/GEUS)は、振動の原因が「未知の発生源による音波」であると述べています。Denmark's mystery tremors caused by acoustic waves from unknown source, officials say | AP Newshttps://apnews.com/article/denma