全日空は、客室乗務員を対象に週2日程度の勤務も可能とする制度を導入する。全日空は2023年度から、在籍するすべての客室乗務員およそ8,500人を対象に、理由を問わず、週2日程度からの勤務も可能とする制度を導入する。コロナ禍の臨時措置として現在も週2日程度からの勤務が可能になっているが、制度化するという。毎週同じ勤務ではなく、4日働いて5日休む勤務か、4日働いて8日休む勤務を選択する。航空業界に打撃を与えたコロナ禍