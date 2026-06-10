6月20日（土）13時よりオンライン開催！《別荘利用×収益性》200万円台から始める 「小口別荘投資」という選択　なぜ今、「COCO VILLA Owners」が注目されているのか？

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝）は、ココザス株式会社 Marketing Div.マネージャー 薗部 智氏による無料ウェビナーを開催いたします。

別荘は欲しいけれど、維持管理やコスト負担が気になる」--そんな従来の課題に対する新たな選択肢として、注目を集めている「COCO VILLA Owners」。本ウェビナーでは、共同所有型別荘の仕組みや選定時のチェックポイントを交えながら、なぜ多くの方に支持されているのか、その特徴や魅力を分かりやすくご紹介します。

開催概要

テーマ：国内不動産

開催日時：2026年6月20日（土）13:00～14:00

参加費：無料

会場：オンライン

予定内容

将来も見据えた、新しい別荘共同所有のかたち

セミナー詳細はこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/6a0577b1a53aefba42000000

「別荘は欲しいけれど、維持管理やコスト負担が気になる」--そんな従来の課題に対する新たな選択肢として、注目を集めている「COCO VILLA Owners」。2025年5月時点で4拠点だった展開エリアは、2026年4月時点19拠点（販売済含む40拠点）まで拡大。関東・東海・甲信越を中心に、全国へと展開を広げています。

本セミナーでは、共同所有型別荘の仕組みや選定時のチェックポイントを交えながら、なぜ多くの方に支持されているのか、その特徴や魅力を分かりやすくご紹介します。

また、オーナー利用と貸別荘運用を両立することで実現する、新しい保有スタイルについても解説。利用価値だけでなく、200万円台から購入でき、実質利回り10％＊を目指す運営モデルなど、収益性を意識した仕組みについてもご紹介いたします。

所有する楽しさと利便性、さらに将来も見据えた保有の考え方について、具体的にお伝えいたします。

■セミナー内容

なぜ今、「COCO VILLA Owners」が注目されているのか？

・別荘を取り巻く環境変化

・新しい“所有のかたち”への関心の高まり

“共同所有型別荘”の選び方とチェックポイント

・購入前に確認しておきたいポイント

・一般的な共同所有型サービスとの違い

利用価値と将来性を見据えた、共同所有モデルの仕組み

・無理なく別荘を所有するための考え方

・利用しやすさと保有価値を両立する仕組み

オーナーを支える運営・管理体制について

・管理負担を抑えた運営体制

・快適に利用するためのサポート内容

【セミナー参加者限定】特別なご案内と特典

・最新のプロジェクト状況や今後の展開について

・参加者限定の優先案内

※掲載内容は2026年5月時点の情報です。

※拠点数・展開計画は今後変更となる場合があります。

※「実質利回り10％」は一定条件下における目標数値であり、将来の運用成果を保証するものではありません。稼働状況・市場環境等により変動する可能性があります。

※不動産は価格変動や市場環境の変化等により、資産価値が変動する可能性があります。また、維持管理費・修繕費等の費用が発生する場合があります。ご検討にあたっては、サービス内容やリスク等を十分にご確認のうえ、ご自身の判断にてお願いいたします。

講師紹介

薗部 智ココザス株式会社Marketing Div.マネージャー

朝日新聞社・マネーフォワード・khb東日本放送などが主催する数多くの講演会に登壇し、セミナー講師として累計1万人以上に向けて正しいお金・投資の知識を普及。 自身でも投資をしながら株式・不動産・太陽光・住宅など幅広い分野で情報発信をする。

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セミナー詳細はこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/6a0577b1a53aefba42000000

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お問い合わせ先

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東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル2階

E-Mail：ggo_info@goldonline.co.jp