阪急電鉄では、2025年3月に阪急阪神ホールディングスが発表した「長期経営構想」に基づき、次の「鉄道事業設備投資の方針」に示す3つのテーマを軸とした設備投資計画を策定し、推進しております。

今年度は、当計画に基づき、鉄道事業において総額420億円の設備投資を実施します。

安全な鉄道サービスの提供を最優先とし、利便性の更なる向上と安心・快適な鉄道サービスの提供のための設備投資を一層推進してまいります。あわせて、脱炭素の取組や働きやすい職場環境の整備など、持続的な事業運営の推進にも取り組んでまいります。

なお、2026年度の設備投資計画の詳細は、参考資料のとおりです。





鉄道事業設備投資の方針





（1）安全な鉄道サービスの提供

・ホームの安全確保

・踏切等の安全性向上

・自然災害への対応





（2）利便性の更なる向上と安心・快適な鉄道サービスの提供

・新線・新駅・駅改良等の鉄道インフラ整備

・車両新造・リニューアル等

・阪急沿線アプリの機能向上





（3）持続的な事業運営の推進

・脱炭素の取組の推進によるモーダルシフト

・働きやすい職場環境の整備





参考資料： https://www.atpress.ne.jp/releases/599208/att_599208_1.pdf









阪急電鉄株式会社 https://www.hankyu.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/05/026565abf6e507f355ade5c10334fa002074ef8f.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

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