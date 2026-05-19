“いつもの一杯”が特別な体験に変わる。表参道発・世界が注目する日本茶カフェ「茶茶の間」が伝授！初の“日英併記”で抹茶やアレンジレシピも網羅した日本茶のパーフェクトガイドが5月19日発売

■日本茶本のロングセラー『日本茶ソムリエ和多田喜の今日からお茶をおいしく楽しむ本』が日英併記改訂版となって新登場！

株式会社二見書房

本書は、日本茶本のロングセラー『日本茶ソムリエ和多田喜の今日からお茶をおいしく楽しむ本』をベースに、世界的な日本茶・抹茶ブームの最新トレンドを踏まえて内容を大幅に刷新しました。近年需要が高まっている「抹茶の点て方」や「お茶のアレンジレシピ」も新たに収録。日本人はもちろん、世界中の人々が日本茶を楽しめる決定版ガイドとして生まれ変わりました。

茶葉ひとつで無限に広がる日本茶の世界を、人気の日本茶カフェがわかりやすく道案内。



煎茶の茶葉で楽しめる何通りものお茶（一杯茶、かおり冷茶、氷冷茶、あじかおり茶）のほか、玉露、ほうじ茶、番茶などについても網羅。さらに、近年世界的に需要の高まっている抹茶の点て方やアレンジレシピについてもわかりやすい解説を新たに収録しました。

海外からのファンも多く訪れる東京・表参道の日本茶カフェ「茶茶の間」が伝授する秘訣の数々。海外の友人、知人へのお土産にも最適な一冊です。

■内容

Chapter 1 The Fundamentals of a Perfect Brew | お茶をおいしく淹れるための基礎知識

Chapter 2 Brewing Sencha | 煎茶を淹れる

Chapter 3 Brewing Delicious Tea with Various Leaves | いろいろな茶葉で淹れる

Chapter 4 The World of Matcha | 抹茶のこと

Chapter 5 Advanced Guide - Chacha-no-Ma Style | もっと知りたいお茶のこと――上級編

Appendix Flavor Notes | 巻末付録 フレーバーノート

書籍情報

『The Art of Japanese Tea 日本茶をおいしく淹れる本 A Joyful Guide to the Perfect Brew』

著者：表参道・茶茶の間

判型：A5

ページ数：192ページ

定価：2,530円（本体価格2,300円＋税）

ISBN：9784576260327

発売日：2026年5月19日

https://www.futami.co.jp/book/6418

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