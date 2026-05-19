【イングリウッド×ミダス財団】ひとり親家庭約300世帯に冷凍宅配食「三ツ星ファーム」を無償提供

株式会社イングリウッド

小売業界のあらゆる課題を解決するデータソリューションカンパニーである株式会社イングリウッド（東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：黒川隆介）と、公益財団法人ミダス財団（東京都港区、代表理事：吉村英毅、以下「ミダス財団」）は、経済的・時間的困難を抱えるひとり親家庭約300世帯を対象に、冷凍宅配食ブランド「三ツ星ファーム」を無償で届ける支援プロジェクトを2026年5月19日より開始します。

本プロジェクトは、仕事と育児を一人で担うひとり親家庭が日頃から抱えている「食事準備の負担」を少しでも減らすことを目的に、三ツ星ファームの冷凍おかず弁当14食を最大6回にわたって無償でお届けします。特に、学校給食がなくなり家庭の負担が大きくなる「夏休み」を見据え、栄養バランスの取れた食事の提供を通して経済的・時間的負担の軽減を目指します。

取り組みの背景

イングリウッドは「商品を通じて生活を豊かにする」をミッションに掲げ、食品・スキンケア・ヘアケア・生活雑貨・アパレルなど、様々なブランドを展開してまいりました。

中でも食品事業である冷凍宅配食ブランド『三ツ星ファーム』は、「忙しい毎日でも、栄養バランスの取れた簡単でおいしい食事を通して幸せを感じてほしい」という想いのもと、2021年6月にサービス開始。125種類以上の多彩なメニューを展開し、2026年1月には累計出荷数4,000万食を突破する等、多くのお客さまの“毎日のごはん”に寄り添ってまいりました。

長引く物価高騰の影響により、ひとり親家庭の家計はかつてないほど逼迫しています。厚生労働省「令和6年 国民生活基礎調査」の報告では、児童のいる世帯の64.3%が「生活が苦しい」と回答しており*¹、特に夏休みなどの長期休暇中は給食停止による食費増大が深刻な課題となっています。特に仕事と家事に追われる中で「健康的な食事を用意したくても時間がない」という時間的貧困も、親子の心身の負担に大きく影響していると言われています。

そのような中、ミダス財団の「家庭環境や経済状況に関わらず、子どもが健やかに成長できる社会環境の整備に貢献したい」という想いや取り組みに深く共感し、この度の寄附プロジェクトの実施に至りました。『三ツ星ファーム』が提供する「おいしさ」「栄養バランス」「簡単・便利」という価値を、今まさに必要としているひとり親家庭の皆様へ届けることで、少しでも日頃の食生活に係る負担を減らすサポートをいたします。

*¹ 厚生労働省「令和6年 国民生活基礎調査」（https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa24/dl/10.pdf）

プロジェクト概要

本プロジェクトでは、最も食の負担が重くなる夏休み期間をカバーするため、中期的な定期配送（最大6回）を行います。おかずプレートのみのプランと、小型冷凍庫付きプランの2種類を選択可能にすることで、利用者の住宅環境に合わせた支援を行います。

- プラン1：三ツ星ファーム 14食セット 定期配送（計6回）- プラン2：三ツ星ファーム 14食セット ＋ 小型冷凍庫の提供（計4回）

※「冷凍庫のスペースがない」という物理的な壁を取り払い、継続的な利用を可能にします。

支援の詳細

対象者： 経済的・時間的困難を抱えるひとり親家庭 約300世帯（先着順）

提供内容：「三ツ星ファーム」14食セット（管理栄養士監修の冷凍おかずプレート）

スケジュール： 2026年5月19日 応募受付開始

応募方法： ミダス財団WEBサイトよりご応募ください

代表コメント

ミダス財団WEBサイトはこちら :https://midas-foundation.org/attempt-post/hitorioya-01公益財団法人ミダス財団 代表理事 吉村英毅氏

本プロジェクトは、ひとり親家庭が直面する「食」と「時間」の制約に対し、持続的かつ実効性のある解決策を提供する取り組みです。特に学校給食がなくなる夏休み期間に顕在化する子どもの栄養不足や時間的貧困は、将来的な教育機会や健康状態にも影響を及ぼし得る重要な社会課題であると認識しています。

今回、イングリウッド社との連携により、栄養価と利便性を兼ね備えた食事を継続的に届ける仕組みを構築できたことは、短期的な支援にとどまらず、中長期的な社会的リターンの創出につながるものと考えています。

本取り組みを通じて、ミダス企業群と財団が連携することによるインパクト創出の可能性を示し、より多くのステークホルダーを巻き込みながら、社会全体で子どもを支える仕組みの拡張を目指してまいります。

公益財団法人ミダス財団 代表理事 吉村英毅氏株式会社イングリウッド 代表取締役社長兼CEO 黒川 隆介

当社は「商品を通じて生活を豊かにする」をミッションに掲げています。

ひとり親家庭が直面する、経済的・時間的負担の大きさは、決して見過ごすことのできない課題と認識しています。

この度のミダス財団との連携により、栄養バランスの取れた食事を簡単に食べられる『三ツ星ファーム』のおかずプレートが、ひとり親家庭の皆様の日々の食事や準備・片づけに関わる負担を軽減し、少しでも心のゆとりにつなげていただけましたら嬉しく思います。

今後もミダス財団と思いを共にし、商品を通じて多くの子どもたちが健やかに成長できる社会の実現に向けて尽力してまいります。

三ツ星ファームについて

株式会社イングリウッド 代表取締役社長兼CEO 黒川 隆介

三ツ星ファームは「毎日のごはんに感動を。」をコンセプトに、お客さまの食事の時間を、人生を彩る豊かなひとときに変えるお手伝いをする冷凍宅配食ブランドです。

管理栄養士が監修した独自の「三ツ星基準*2」で栄養バランスを整えながら、ミシュラン経験シェフのこだわりが光る本格的なおいしさをお届けしています。冷凍とは思えない味わいがご自宅で手軽に楽しめるとご好評をいただき、累計販売食数は4,000万食を突破いたしました。

*2 独自の三ツ星基準：原則としてカロリー350kcal以下、糖質25g以下、タンパク質15g以上

三ツ星ファーム公式サイト：https://mitsuboshifarm.jp/

三ツ星ファームモバイルアプリ：https://app.adjust.com/19wkcoxa

運営団体・企業について

公益財団法人 ミダス財団

ミダス財団は、世界中の人々が人生の選択を自ら決定できる社会を目指し社会貢献事業を行う公益財団法人です。株式会社ミダスキャピタル・ミダス企業群等からの寄付金を財源として本質的かつサステイナブルな社会貢献事業を行い、世界中の根本課題を解決していきます。

団体名 ：公益財団法人ミダス財団

代表 ：吉村英毅

設立年：2019年

URL ：https://midas-foundation.org/

株式会社イングリウッド

イングリウッドは「リテールに革命を」をビジョンに、小売業界が抱えるあらゆる課題を解決するデータソリューションカンパニーです。

会社名 ：株式会社イングリウッド

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ13F

設立 ：2005年8月24日

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 黒川隆介

事業内容：リテール企業に特化したDXソリューションの提供

URL ：https://inglewood.co.jp/