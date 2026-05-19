GFS校長 市川雄一郎の新刊、丸善・三省堂・ジュンク堂で新書ランキング1位を獲得

株式会社Copia

株式会社Copia（本社：東京都港区、代表取締役CEO：石川正和、以下「Copia」）の子会社である株式会社GFS Education（本社：東京都港区、代表取締役：武冨 友里、以下「GFS Education」）が運営するお金の学校GFSの校長を務める市川雄一郎の新刊「投資スキル上達トレーニング」（出版社）が、2026年4月から5月にかけて、丸善 丸の内本店、三省堂書店 有楽町店、MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店の3書店において、新書ランキング1位を獲得したことをお知らせします。

新NISA制度がスタートして2年。金融庁の発表によれば口座数は着実に拡大し、2027年にはこどもNISA（つみたて投資枠の対象年齢見直し）の開始も控える※1など、日本の資産形成は新たなフェーズに入っています。一方で投資デビュー層の中には、「周りが始めたから」という動機で参入し、知識のある人とない人で成果が二極化する構図も生まれつつあります。

「お金の話はタブー」という文化が根強い日本において、株式会社Copiaは「Empower Japan ─ 停滞する日本を復活させる」をパーパスに掲げ、「お金でやりたいことを諦めない世の中を創る」をミッションとして、GFSを通じて金融リテラシーの民主化に取り組んでいます。

※1 「こどもNISA」は通称。金融庁の正式表記は「つみたて投資枠の対象年齢見直し」。令和8年度税制改正大綱で制度創設が決定し、令和9年（2027年）からの開始が予定されている。

出典：金融庁「令和８（2026）年度税制改正について-税制改正大綱における金融庁関係の主要項目-」（2025年12月）https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20251226-2/01.pdf

■出版背景・詳細

▶︎書籍概要

・タイトル：「投資スキル上達トレーニング」（PHP研究所）

・著者：市川雄一郎（GFS校長）

・発売日：2026年3月26日

・構成：投資初心者が躓きやすいポイントを厳選した44問のQ&A形式

・書籍販売URL：https://www.php.co.jp/books/detail.php?isbn=978-4-569-86106-7

▶︎本書の特徴

本書は、GFS校長の市川が、投資教育現場で日々生徒と向き合う中で寄せられた切実な質問・悩みをリスト化し、企画段階で100問を超える候補から「ここを押さえれば道が開ける」という成功の鍵となる要点を44問に厳選したものです。

副題に掲げる「初心者でも利益を出せる」というメッセージの根拠は、「投資は決してギャンブルや運任せのものではなく、自転車や自動車の運転と同様、正しいルールを理解し適切なトレーニングを積めば誰でも結果を積み上げていけるもの」という市川の一貫した教育観にあります。本書はそのための投資における教習所のような役割を担う1冊です。

▶︎販売実績

ランキング掲載書店と期間一覧

■著者コメント（市川雄一郎 お金の学校GFS校長）

お金の学校GFS校長 市川雄一郎

多くの方が投資に興味を持つ中で、書店でこの本を手に取り「これだったら勉強できそうだ」とお買い求めいただいた結果だと受け止めています。本書を執筆するにあたっての「成果につながるスキルを多くの方に届けたい」という想いが形になっていることは、率直に嬉しく思います。

厳選した44問はどれか1問ではなく、1冊を丸ごと届けたい内容です。読んでインプットした知識をぜひ実践というアウトプットにつなげ、実践の中で読み返していただきたい。新しい発見があるはずです。

■今後の展開

GFSは2026年4月に生徒数7万人を突破し、国内最大級の金融投資教育スクールとして引き続きコンテンツ拡充・教育機会の提供に注力してまいります。市川校長による書籍を含めたコンテンツ展開を通じ、書籍を入口にGFSで体系的に学べる学習導線の整備も進めていきます。

■オンライン金融教育スクール「GFS」について

2019年設立。投資・経済・経営・会計・税務など幅広い分野の講義を提供し、実践的な知識を身につけることで、ファイナンシャルウェルビーイングに貢献している金融教育スクールです。TBSドラマおよび劇場版「トリリオンゲーム」や日本テレ系ドラマ「ちはやふる-めぐり-」で投資監修を担当した校長・市川雄一郎をはじめ、日本の著名な投資家が本格的な講義を担当し、サービス開始から生徒数・講義数・講師数において、業界No. 1※2の金融教育スクールに認定され続けています。

公式サイト：https://gfs.tokyo/introduction/

※2 生徒数・講義数・講師数において：調査会社：東京商工リサーチ（調査実施期間：2025年12月）。生徒数はオンライン／オフライン・教室コース含む全生徒、講義数はオフライン講義含む全講義、講師数はオフライン講師含む全講師が対象。調査対象範囲：日本国内（全国）

■GFS Educationについて

株式会社GFS Educationは、オンライン金融教育スクール「GFS」をメイン事業とした金融サービスを展開しています。「日本人のマネーリテラシーを向上させる」をミッションに掲げ、金融機関から独立した中立の立場から、投資や家計管理に必要な知識・情報を提供することで、人生を経済的に豊かにしていくべく事業を展開しています。

ホームページ：https://gfse.jp/

■会社概要

会社名：株式会社Copia

所在地：東京都港区芝浦3-9-1 芝浦ルネサイトタワー2F

代表者：代表取締役 CEO 石川正和

コーポレートサイト：https://copia-group.co.jp/

最新の求人一覧：https://herp.careers/v1/copia2024

報道関係者向け問い合わせ先

広報部 広報担当

Email：press@copia-group.co.jp

Tel：03-6275-1512