楽天モバイルとサイエンスアーツ、「Rakuten AI for Business」と「Buddycom」の連携による現場音声の活用に向けた取り組みを開始

楽天グループ株式会社

楽天モバイル株式会社（以下「楽天モバイル」）と株式会社サイエンスアーツ（以下「サイエンスアーツ」）は、楽天モバイルが提供する法人向け生成AIサービス「Rakuten AI for Business」と、サイエンスアーツが提供するライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」（バディコム）の連携に向けた取り組み（以下「本取り組み」）を開始しました。本取り組みでは、両サービスを連携させることで、現場で発生する音声データの活用を促進し、現場業務の効率化を目指します。

楽天モバイルとサイエンスアーツは、楽天モバイルが法人のお客様向けに提供する「Rakuten最強プラン ビジネス」と「Buddycom」のセットプランの販売を強化することを目的に、2024年10月15日に業務提携契約書を締結しました（注）。本取り組みは、その提携の一環で、現在サービス開発段階にあり、2026年中に段階的なサービス提供開始を予定しています。

楽天モバイルとサイエンスアーツは、これまでの協業で培った知見と技術を生かし、今後も音声とAIを活用したDXの推進に貢献すべく、引き続き共同で開発を進めてまいります。

本取り組みに関心をお持ちの法人のお客様は、以下のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

■「Rakuten AI for Business」×「Buddycom」お問い合わせフォーム

https://business.mobile.rakuten.co.jp/recommended-plan/rakuten-ai-for-business_buddycom/

（注）関連プレスリリース: 楽天とサイエンスアーツ、協業を通じたシナジー強化を目的に資本業務提携

https://corp.mobile.rakuten.co.jp/news/press/2024/1015_01/

※Buddycomは、株式会社サイエンスアーツの商標または登録商標です。

※本プレスリリースに掲載の商品名称やサービス名称などは、一般に各社の商標または登録商標です。

※本プレスリリースにおける各社の商標記載においては、(TM)や(R)などの商標表示を省略する場合があります。

以 上