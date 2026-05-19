沖縄サントリーアリーナ ヨガクラス 会員ページリニューアル

沖縄アリーナ株式会社

いつも沖縄サントリーアリーナ ヨガクラスをご利用いただき、ありがとうございます。

この度、皆さまにより快適にレッスンをご利用いただけるよう、「ヨガクラス会員ページ」をリニューアルいたしました。

デザイン・機能を一新し、スマートフォンからもレッスン予約やスケジュール確認がよりスムーズにご利用いただけます。

「新年度が落ち着き、そろそろ体を動かしたい」

「夏に向けてリフレッシュしたい」

「気軽に運動を始めたい」

そんな皆さまにもおすすめです。

初心者の方や、お久しぶりの方も大歓迎です。

心と体を整える、心地よい時間をぜひ沖縄サントリーアリーナでお過ごしください。



■ 受付中のレッスン日程

・2026年5月25日（月）

・2026年6月1日（月）

・2026年6月8日（月）

・2026年6月22日（月）



■ ご利用者登録はこちら

沖縄サントリーアリーナ ヨガクラス登録ページ(https://okinawa_arena.palettetree.jp/form/okinawaarena_yogaclass?utm_source=chatgpt.com)