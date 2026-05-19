こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「外反母趾だから幅広の靴」は逆効果。靴のスペシャリストが教える改善の新常識
女性の靴のお悩みを解決するシューズサロン｜アンド・ステディ
女性の靴のお悩みに寄り添う「くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ」を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）は、外反母趾に悩む多くの女性が選び続けている「幅広の靴」が逆効果になっているケースについて、靴のスペシャリストの視点から解説するリリースを発表しました。
「外反母趾だから幅広の靴を選んでいます」というお客さまは非常に多くいらっしゃいます。しかし、当店で計測すると、外反母趾の方の多くが実際には「細足」であることも非常に多いです。幅広すぎる靴の中で足がグラグラすることが、外反母趾をさらに進行させている可能性が考えられます。
外反母趾を改善するための３つの鍵
・正しいワイズ（足囲）を知ることが、すべての出発点
靴のJIS規格ではワイズはA〜EEEがあり、細くなるにs太がって、アルファベットが若くなります。外反母趾の方でも、計測してみると多くの方がDやC、B以下の細足です。大きすぎる靴は足が靴の中でグラグラし、足指が本来の仕事をできなくなっています。
・外反母趾の根本は「足裏の筋力低下」にある
合わない靴の中で足指は「靴をつかむ」余計な仕事をさせられます。足裏を動かす唯一の手段は足指を動かすことであるため、足指が動かなくなると足裏の筋力が低下し、アーチが崩れていきます。立体のはずだった足の骨格が平たく見えるようになり、疲れやすくなっていきます。
・靴・テーピング・歩き方の三位一体で整える
ワイズの合った靴で立体である骨格の土台を作り、テーピングでアーチを復元し、足指が地面を押して前進させる歩き方を取り戻すこと。この三位一体のアプローチが、外反母趾の根本改善につながります。足指が働けば、足裏、ふくらはぎ、もも裏、お尻まで連動して動きます。
以下の記事にて、プロの視点からさらに詳しく解説しています。 https://x.gd/1ZSQy
会社概要
有限会社アクスト
東京都台東区今戸1-17-7
代表取締役 小野崎 記子
設立：2004年4月
コーポレートサイト：https://axt-japan.com/
andseady：
https://andsteady.com/
https://www.youtube.com/c/andsteadytokyo
https://www.instagram.com/andsteady/
HeWhoMe.Tokyo：
https://hewhome.tokyo/
https://www.youtube.com/@hewhometokyo
https://www.instagram.com/hewhome.tokyo/
直営サロン
くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ
・東京本店｜東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス1階A
・梅田サロン｜大阪府大阪市北区神山町9-24 ジューム神山405
・天神サロン｜福岡県福岡市中央区舞鶴1-6-1 ラフォーレ舞鶴503
事業内容
浅草で70年続く靴材料メーカーから発展、2020年、「着物シューズ」が東京都のBuyTOKYO支援事業として採択され海外展開をスタート、これまでに累計5,000足を超える大ヒット商品に発展。本社ファクトリーでは伝統技術を受け継いだ靴職人の手仕事や、素材と企画の研究開発を重ねる一方、東京日本橋・大阪梅田・福岡天神で運営する「くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ」は、足や靴に悩む女性たちの駆け込み寺となっている。
靴づくりの技術に加え、足を見極めるカウンセリング技術、正しい歩行に導くフィッティング技術を三つ巴で提供するこれまでにない業態が、靴から女性の体づくりをはじめる美容と健康のサロンへと進化させ、現在、くつを履くだけトレーニング＝くつトレ®として展開。8,614人のフットカウンセリングと30,186足のオーダーメイド実績がある。代理店は現在全国16店舗。（2025年３月31日時点）
本件に関するお問合わせ先
会社名：有限会社アクスト 担当：小暮
TEL：03-5808-0809 FAX：03-5643-9126
Email：info@axt-japan.com
関連リンク
アンド・ステディのフットカウンセリングが必要な理由
https://www.youtube.com/watch?v=rr_UEwKgf5s
はじめての靴のオーダーメイド体験記
https://youtu.be/1KGAti8DQ2k
私の足に合う靴、作れますか？
https://youtu.be/pLHZPAFMoLM
女性の靴のお悩みに寄り添う「くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ」を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）は、外反母趾に悩む多くの女性が選び続けている「幅広の靴」が逆効果になっているケースについて、靴のスペシャリストの視点から解説するリリースを発表しました。
「外反母趾だから幅広の靴を選んでいます」というお客さまは非常に多くいらっしゃいます。しかし、当店で計測すると、外反母趾の方の多くが実際には「細足」であることも非常に多いです。幅広すぎる靴の中で足がグラグラすることが、外反母趾をさらに進行させている可能性が考えられます。
・正しいワイズ（足囲）を知ることが、すべての出発点
靴のJIS規格ではワイズはA〜EEEがあり、細くなるにs太がって、アルファベットが若くなります。外反母趾の方でも、計測してみると多くの方がDやC、B以下の細足です。大きすぎる靴は足が靴の中でグラグラし、足指が本来の仕事をできなくなっています。
・外反母趾の根本は「足裏の筋力低下」にある
合わない靴の中で足指は「靴をつかむ」余計な仕事をさせられます。足裏を動かす唯一の手段は足指を動かすことであるため、足指が動かなくなると足裏の筋力が低下し、アーチが崩れていきます。立体のはずだった足の骨格が平たく見えるようになり、疲れやすくなっていきます。
・靴・テーピング・歩き方の三位一体で整える
ワイズの合った靴で立体である骨格の土台を作り、テーピングでアーチを復元し、足指が地面を押して前進させる歩き方を取り戻すこと。この三位一体のアプローチが、外反母趾の根本改善につながります。足指が働けば、足裏、ふくらはぎ、もも裏、お尻まで連動して動きます。
以下の記事にて、プロの視点からさらに詳しく解説しています。 https://x.gd/1ZSQy
靴は「履かないとわからない」ものです。靴というモノだけではなく、「本当の自分サイズの靴」を試着し、足に合うという感覚を磨いていただく体験・コトを提供することで、人生100年時代、本当に足に合う靴を選び、自分の足で歩き続けることで、足からの健康づくりを目指す女性たちをもっと増やし、健康寿命を延ばすことに貢献して参ります。
会社概要
有限会社アクスト
東京都台東区今戸1-17-7
代表取締役 小野崎 記子
設立：2004年4月
コーポレートサイト：https://axt-japan.com/
andseady：
https://andsteady.com/
https://www.youtube.com/c/andsteadytokyo
https://www.instagram.com/andsteady/
HeWhoMe.Tokyo：
https://hewhome.tokyo/
https://www.youtube.com/@hewhometokyo
https://www.instagram.com/hewhome.tokyo/
直営サロン
くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ
・東京本店｜東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス1階A
・梅田サロン｜大阪府大阪市北区神山町9-24 ジューム神山405
・天神サロン｜福岡県福岡市中央区舞鶴1-6-1 ラフォーレ舞鶴503
事業内容
浅草で70年続く靴材料メーカーから発展、2020年、「着物シューズ」が東京都のBuyTOKYO支援事業として採択され海外展開をスタート、これまでに累計5,000足を超える大ヒット商品に発展。本社ファクトリーでは伝統技術を受け継いだ靴職人の手仕事や、素材と企画の研究開発を重ねる一方、東京日本橋・大阪梅田・福岡天神で運営する「くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ」は、足や靴に悩む女性たちの駆け込み寺となっている。
靴づくりの技術に加え、足を見極めるカウンセリング技術、正しい歩行に導くフィッティング技術を三つ巴で提供するこれまでにない業態が、靴から女性の体づくりをはじめる美容と健康のサロンへと進化させ、現在、くつを履くだけトレーニング＝くつトレ®として展開。8,614人のフットカウンセリングと30,186足のオーダーメイド実績がある。代理店は現在全国16店舗。（2025年３月31日時点）
本件に関するお問合わせ先
会社名：有限会社アクスト 担当：小暮
TEL：03-5808-0809 FAX：03-5643-9126
Email：info@axt-japan.com
関連リンク
アンド・ステディのフットカウンセリングが必要な理由
https://www.youtube.com/watch?v=rr_UEwKgf5s
はじめての靴のオーダーメイド体験記
https://youtu.be/1KGAti8DQ2k
私の足に合う靴、作れますか？
https://youtu.be/pLHZPAFMoLM