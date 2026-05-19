ヘンケル、産業組立向けねじゆるみ止めの世界展開キャンペーンを開始～「Reliability Begins Here」キャンペーン、LOCTITEねじゆるみ止めの認知・理解・導入を強化～
2026年5月19日発表
ヘンケル アドヒーシブテクノロジーズは、「Reliability Begins Here」と題した新たなグローバルキャンペーンの開始を発表しました。本キャンペーンは複数年にわたり展開され、産業組立における基盤技術であるLOCTITEねじゆるみ止めの認知向上、理解促進、採用拡大を目的としています。
製造業における要求水準の高まりと信頼性への期待が増す中、「Reliability Begins Here」キャンペーンは、ねじゆるみ止めが組立の確実な固定、故障の防止、そして長期的な性能向上において果たす重要な役割を改めて示します。本キャンペーンでは、技術教育、ストーリーテリング、現場でのデモンストレーションや実践的な取り組みを組み合わせることで、従業員・顧客・パートナーに対し、さまざまな用途において一貫した信頼性の高い成果を実現するための知見を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349675/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349675/images/bodyimage2】
ヘンケルのジェネラルマニュファクチャリング & メンテナンス事業部のコーポレートバイスプレジデントであるステファン・デ・ディエゴは次のように述べています。
「ねじゆるみ止めは、当社の幅広い製品ポートフォリオの中でも不可欠な技術です。「Reliability Begins Here」を通じて、実証された性能、継続的なイノベーション、そしてお客様の設備信頼性向上を支える専門知識の提供に対する当社のコミットメントをさらに強化していきます。」
また本キャンペーンは、ヘンケルの信頼性向上に向けた取り組みの一環として、回転機器向け産業IoTを活用した状態監視システム「LOCTITE Pulse」※などの先進ソリューションへの継続的な投資も反映しています。これらの技術は、より予防的なメンテナンスとパフォーマンス管理を支援します。
※「LOCTITE Pulse」は、現時点では日本国内での展開は未定です。
本キャンペーンでは、以下を展開します：
■ 信頼性および組立性能の向上にフォーカスした新たなグローバルプラットフォームの構築
■ ソリューションの選定・適用・最適化を支援する新しい技術資料およびツールの提供
■ エンジニアや製造業の生産性と一貫性向上を支援する教育コンテンツの拡充
■ 市場を問わず一貫した高品質な専門知識とサポートを提供するグローバル統一アプローチ
本キャンペーンの開始により、ヘンケルは組立ソリューション分野におけるリーダーシップをさらに強化するとともに、「失敗が許されない」現場において長期的な信頼性を実現する技術革新を推進していきます。
LOCTITE(R)は、米国・ドイツを含む各国におけるヘンケルまたはその関連会社の登録商標です。
※本プレスリリースは、2026年4月21日にドイツ・ヘンケル本社が発表したプレスリリース（https://www.henkel.com/press-and-media/press-releases-and-kits/2026-04-21-henkel-launches-global-threadlocking-program-for-industrial-assembly-2151700）の日本語訳版です。本プレスリリースは英語が原本であり、その内容・解釈については英文プレスリリースが優先します。
ヘンケルについて
ヘンケルはブランド、イノベーション、テクノロジーにより、産業およびコンシューマー向け事業において世界中の市場をリードしています。アドヒーシブテクノロジーズ（接着技術）事業部門は接着剤、シーリング剤、機能性コーティング剤市場のグローバルリーダーとなっています。コンシューマーブランド事業部門は特にランドリー&ホームケアやヘアの分野において、世界中の市場やカテゴリーをリードする地位を維持しています。ヘンケルには3つの強力なブランド、LOCTITE(ロックタイト)、Persil（パーシル）、Schwarzkopf(シュワルツコフ)があります。2025年の売上高は205億ユーロ、営業利益はおよそ30億ユーロでした。ヘンケルの優先株は、ドイツ株式指数DAXのリストに入っております。ヘンケルには長いサステナビリティの歴史があり、具体的な目標を掲げた明確なサステナビリティ戦略を推し進めます。1876年に創業したヘンケルは現在、世界に約47,000名の社員を擁し、多様なチームが強固な企業文化、共通の価値観とヘンケルの社員をひとつにまとめる共通基盤である企業目的「Pioneers at heart for the good of generations」の元に結束しています。さらなる情報はこちらwww.henkel.com をご覧ください。
ヘンケルジャパンウェブサイト： https://www.henkel.co.jp
ヘンケルジャパン接着技術事業部門ウェブサイト：https://next.henkel-adhesives.com/jp
ヘンケルジャパン接着事業技術部門
ジェネラルマニュファクチャリング＆メンテナンス事業部 Instagram：https://www.instagram.com/loctitejp/
ヘンケルジャパン接着技術事業部門YouTube：https://www.youtube.com/HenkelJapanAdhesiveTechnologies
配信元企業：ヘンケルジャパン株式会社
ヘンケル アドヒーシブテクノロジーズは、「Reliability Begins Here」と題した新たなグローバルキャンペーンの開始を発表しました。本キャンペーンは複数年にわたり展開され、産業組立における基盤技術であるLOCTITEねじゆるみ止めの認知向上、理解促進、採用拡大を目的としています。
製造業における要求水準の高まりと信頼性への期待が増す中、「Reliability Begins Here」キャンペーンは、ねじゆるみ止めが組立の確実な固定、故障の防止、そして長期的な性能向上において果たす重要な役割を改めて示します。本キャンペーンでは、技術教育、ストーリーテリング、現場でのデモンストレーションや実践的な取り組みを組み合わせることで、従業員・顧客・パートナーに対し、さまざまな用途において一貫した信頼性の高い成果を実現するための知見を提供します。
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ヘンケルのジェネラルマニュファクチャリング & メンテナンス事業部のコーポレートバイスプレジデントであるステファン・デ・ディエゴは次のように述べています。
「ねじゆるみ止めは、当社の幅広い製品ポートフォリオの中でも不可欠な技術です。「Reliability Begins Here」を通じて、実証された性能、継続的なイノベーション、そしてお客様の設備信頼性向上を支える専門知識の提供に対する当社のコミットメントをさらに強化していきます。」
また本キャンペーンは、ヘンケルの信頼性向上に向けた取り組みの一環として、回転機器向け産業IoTを活用した状態監視システム「LOCTITE Pulse」※などの先進ソリューションへの継続的な投資も反映しています。これらの技術は、より予防的なメンテナンスとパフォーマンス管理を支援します。
※「LOCTITE Pulse」は、現時点では日本国内での展開は未定です。
本キャンペーンでは、以下を展開します：
■ 信頼性および組立性能の向上にフォーカスした新たなグローバルプラットフォームの構築
■ ソリューションの選定・適用・最適化を支援する新しい技術資料およびツールの提供
■ エンジニアや製造業の生産性と一貫性向上を支援する教育コンテンツの拡充
■ 市場を問わず一貫した高品質な専門知識とサポートを提供するグローバル統一アプローチ
本キャンペーンの開始により、ヘンケルは組立ソリューション分野におけるリーダーシップをさらに強化するとともに、「失敗が許されない」現場において長期的な信頼性を実現する技術革新を推進していきます。
LOCTITE(R)は、米国・ドイツを含む各国におけるヘンケルまたはその関連会社の登録商標です。
※本プレスリリースは、2026年4月21日にドイツ・ヘンケル本社が発表したプレスリリース（https://www.henkel.com/press-and-media/press-releases-and-kits/2026-04-21-henkel-launches-global-threadlocking-program-for-industrial-assembly-2151700）の日本語訳版です。本プレスリリースは英語が原本であり、その内容・解釈については英文プレスリリースが優先します。
ヘンケルについて
ヘンケルはブランド、イノベーション、テクノロジーにより、産業およびコンシューマー向け事業において世界中の市場をリードしています。アドヒーシブテクノロジーズ（接着技術）事業部門は接着剤、シーリング剤、機能性コーティング剤市場のグローバルリーダーとなっています。コンシューマーブランド事業部門は特にランドリー&ホームケアやヘアの分野において、世界中の市場やカテゴリーをリードする地位を維持しています。ヘンケルには3つの強力なブランド、LOCTITE(ロックタイト)、Persil（パーシル）、Schwarzkopf(シュワルツコフ)があります。2025年の売上高は205億ユーロ、営業利益はおよそ30億ユーロでした。ヘンケルの優先株は、ドイツ株式指数DAXのリストに入っております。ヘンケルには長いサステナビリティの歴史があり、具体的な目標を掲げた明確なサステナビリティ戦略を推し進めます。1876年に創業したヘンケルは現在、世界に約47,000名の社員を擁し、多様なチームが強固な企業文化、共通の価値観とヘンケルの社員をひとつにまとめる共通基盤である企業目的「Pioneers at heart for the good of generations」の元に結束しています。さらなる情報はこちらwww.henkel.com をご覧ください。
ヘンケルジャパンウェブサイト： https://www.henkel.co.jp
ヘンケルジャパン接着技術事業部門ウェブサイト：https://next.henkel-adhesives.com/jp
ヘンケルジャパン接着事業技術部門
ジェネラルマニュファクチャリング＆メンテナンス事業部 Instagram：https://www.instagram.com/loctitejp/
ヘンケルジャパン接着技術事業部門YouTube：https://www.youtube.com/HenkelJapanAdhesiveTechnologies
配信元企業：ヘンケルジャパン株式会社
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