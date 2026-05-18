【東京・5月30・31日 特別公開】防火地域の「耐火木造・完全分離型二世帯住宅」構造見学会。完成前だけの機会！

ou2株式会社

東京都内で注文住宅や二世帯住宅、投資用住宅をご検討の方へ向け、ou2株式会社（オーツー株式会社、本社：東京都江東区）が運営する「クレバリーホーム城東店・新宿店」は、2026年5月30日（土）31日（日）2日間限定で「耐火木造2階建て・完全分離型二世帯住宅」の構造見学会を墨田区押上にて開催します。都内に多い「防火地域」の厳しい建築条件をクリアした「災害に強い木造住宅」を知っていただくため、完成後は見られない内部構造を特別公開いたします。

東京都内の家づくりで直面する「防火地域」の課題を解決する耐火木造住宅

東京都内で人気の高まる二世帯住宅。完成後は見られない耐火木造建築の構造を見られる貴重な2日間です。（イメージ画像）

都内で注文住宅を建てる際、駅周辺や幹線道路沿いなどは「防火地域」に指定されていることが多く、厳しい耐火基準が求められます。当見学会では、防火地域でも建築可能な「耐火木造住宅」の構造を特別公開いたします。木の温もりを活かしつつ、地震や火災などの災害に強い安心の住まいを実現する当社の建築技術を直接ご確認いただけます。

人気の高い「完全分離型・二世帯住宅」のリアルな間取りと構造を特別公開

東京で長く・安心して暮らせる完全分離型二世帯住宅を（完成イメージパース）

特別公開するのは約57坪の敷地に建つ建築面積約24坪＝約80平方メートル （延床面積約46坪）の完全分離型二世帯住宅です。親世帯と子世帯がお互いの生活音やプライバシーに配慮しながら暮らせる、都内で需要の高い設計です。完成後には隠れてしまう柱や梁などの構造部分から、理想の二世帯住宅の広さや都内ならではの設計の工夫をリアルスケールで体感できます。二世帯住宅としてはもちろん、「居住と賃貸両立」 など投資視点で家づくりを考えている方も、構造から知っていただく貴重な機会です。

本見学会はこのような方におすすめです

造見学会・物件概要

ご注意事項

プレミアムハイブリッド構造イメージ見学会ご予約はこちら :https://www.ie-miru.jp/cms/yoyaku/ch0045/events/126671開催地：東京都墨田区押上- 防火地域、準防火地域で木造住宅を建てたい方- 東京都内で新築一戸建て、注文住宅を検討している方- プライバシーを守れる完全分離型の二世帯住宅をご希望の方- 居住と賃貸の両立プランを検討している方- 住宅の耐震性、耐火性など、災害に強い家の仕組みを知りたい方[表1: https://prtimes.jp/data/corp/97390/table/28_1_0c9f008ad3ea5abd5bbdec7c3b7993bc.jpg?v=202605180551 ]

・見学会は状況により日程変更となる場合がございます。

・ヘルメットをご用意しております。安全のためにご装着ください。

・お子様連れのご来場も可能です。お子様から目を離さないようご見学ください。

・当日はお客様の大切なお宅をお借りしてご案内いたしますため、ご配慮をお願いいたします。

・オーナー様物件保護のため、ご来場のお客様のお名前とご連絡先をお伺いします。

・お電話等の営業ご不要な場合はお申し付けください。

クレバリーホーム

クレバリーホーム城東店：墨田モデルハウス(https://cleverlyhome.tokyo/mr/#kc-calendar001)は錦糸町駅から徒歩7分。

「クレバリーホーム城東店・新宿店」は、構法・構造に縛られず、都心の限りある土地を最大限に有効活用することを得意とし、東京に特化した「10cmも無駄にしない(R)家づくり」を掲げており、土地探しのお手伝いから東京都心に多い狭小地・変形地のお悩みも解決し、お客様一人ひとりの生活スタイルに寄り添った家づくりをサポートしています。

会社概要

クレバリーホーム城東店・新宿店公式サイト :https://cleverlyhome.tokyo/公式ページはこちら

ou2（オーツー）株式会社は、主に東京23区近郊・沖縄県本土を中心に総合住宅サービス事業を展開しています。クレバリーホーム東京（城東店・新宿店）・沖縄（那覇店・泡瀬店）をはじめ、都内に多い狭小地など制約のある土地に対応する木造4階建ての「もくよん(R)」を提供するOU2HAUS（オーツーハウス）鉄骨・RC造注文住宅のM-LINE、リフォームのアールツーホーム / アールツーリノベーション、不動産・リノベーションのD-LINE を運営する総合住宅サービスを提供しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/97390/table/28_2_b62fcf12883f6a1fc6e4e54cbd3e6fbd.jpg?v=202605180551 ]

【お客様お問い合わせ窓口】

クレバリーホーム城東店・新宿店 お客様総合窓口

TEL：0120-214-202

お問い合せフォーム：https://cleverlyhome.tokyo/contact/

【本プレスリリースへのお問い合わせ】

ou2 株式会社 新築事業部 広報課

MAIL：shinchiku_pr@ou2.net

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