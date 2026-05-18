「犬と漫才」もNGなし！サバンナ・八木“営業ランキング上位”の理由14年続く“異色営業”にスタジオ爆笑　営業現場のリアルにモグライダー・芝も共感　高校生営業で浴びた衝撃の一言とは…『しくじり先生』

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生 俺みたいになるな!!』の最新話を5月15日（金）夜9時30分より放送いたしました。

■「犬と漫才」もNGなし！サバンナ・八木“営業ランキング上位”の理由 14年続く“異色営業”にスタジオ爆笑

5月15日（金）の放送回では、吉本の営業出演回数ランキングで常に上位にランクインするサバンナ・八木真澄の授業「営業マニュアル」後半戦をお届けしました。前回の授業では、“レギュラー0本”のどん底を営業で乗り越えた八木先生の過去が語られましたが、今回は吉本営業出演回数ランキング上位を支える“営業術”の秘密が明かされました。

八木先生は、自身が営業ランキング上位を維持している理由について「どこでも何でもやる」と説明。劇場やホールだけでなく、多くの芸人が嫌がるショッピングモール、屋外、360度客に囲まれる会場でも“NGなし”で引き受けていると語ります。さらに「もう一段階いってます」と切り出した八木先生は、なんと「犬と漫才」の営業まで受けていると告白。きっかけは14年前に「20分間ネタ、犬と漫才」というオファーを受けたことで、当時“犬のゆるキャラ”だと思って現場入りしたところ、本物の犬が楽屋弁当を食べていたと振り返ります。授業では実際の営業映像も公開され、犬との掛け合いが想像以上に盛り上がる様子に、生徒たちからは「めっちゃウケてるじゃないですか！」と驚きの声が上がりました。そこで平成ノブシコブシ・吉村崇が「断ってもいいんじゃないですか？」と質問すると、八木先生は「断ったらいつ仕事が来るかわからない。明日も和歌山で犬と漫才」「5月は犬と漫才2DAYS」と明かし、一同爆笑の展開となりました。

■サバンナ・八木が語る営業現場のリアルにモグライダー・芝も共感 高校生営業で浴びた衝撃の一言とは…

また、“営業現場でのリアル”についても言及。八木先生は「18歳はめちゃくちゃ危険。まず僕のことを知らない」とし、「レジェンドの人たちの失敗話とかでいくけど、そのレジェンドを知らない」と、若年層向け営業の難しさを明かしました。これにモグライダー・芝大輔も「最近、高校生の前でネタやる時がありましたけど、マジで知られてなかった」「頑張って粘ってやったけど、『なっが！』って聞こえました」と共感しました。そんな“完全アウェイ”な営業現場で先生は、「吉本興業からやってきました」「さんまさんやダウンタウンさんも所属している吉本興業、今日は若手のサバンナ八木です」と、“ビッグネーム”を出して興味を引くと、自身の営業術を披露しました。

■餅つき大会の営業で衝撃ハプニング！サバンナ八木の神対応にスタジオ爆笑

授業中盤では、八木先生が実際に遭遇した“ハプニング”も紹介。「餅つき大会」の営業で、青い顔をした主催者から「餅が正月の渋滞に巻き込まれました」と告げられた八木先生。現場には臼と杵しかない状況で、「エアーでやります」と即決し、“空気の餅”をついて観客に配る“エアー餅つき”を敢行したと明かしました。また、その翌年も別会場で餅つき営業が入り、今度は「もち米を炊く責任者が渋滞に巻き込まれました」とまさかの展開に。再び“エアー餅つき”で乗り切ったと語ると、一同は騒然となりました。さらに3年連続で餅つき大会の営業が入り、「前の組が押しまして…爆笑ネタステージはなしでお願いします」と言われ、「その年は単に餅ついて終わった。お笑い何もやってない」と振り返った先生に、教室は再び爆笑に包まれました。

■“おひなさま”長浜広奈「好き！」、サバンナ八木の恋愛論にまさかの共感！？

さらに八木先生は「営業でのハプニング対応は恋愛にもいかせる」と独自理論を展開。生徒役で出演した現役女子高生タレントの“おひなさま”こと長浜広奈に対して、「デートで行こうとした店が急遽臨時休業だった時、彼氏がテンパってしまったら好きにならなくない？」と問いかけ、「じゃあテイクアウトして、公園で食べよう」と提案できる男性は“頼れる”と熱弁しました。これに長浜は「焦ってる男の人は嫌いです」と即答。八木が語った“理想の対応”に「好き！」と反応し、オードリー・若林正恭が「通じ合うなよ」とツッコむ一幕もありました。

授業終盤では、八木先生が「一番やったらいけないことは（現場に）行けないということ」と健康維持の秘訣を力説しますが、突然の“健康論”に、生徒たちは「最後何これ！？」「同じ教科書？」と総ツッコミ。そのほか、「営業マニュアル」を通じて八木先生が伝えたかった教訓も明かされました。本編は、配信後7日間、無料で視聴可能です。ぜひご覧ください。

（見逃し配信URL：https://abema.go.link/jyylr）

■ABEMA『しくじり先生 俺みたいになるな!!』放送概要

配信日時：毎月第1～3金曜 夜9時30分～配信開始

第4金曜 地上波放送終了後～

番組URL：https://abema.tv/video/title/88-77

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC7WWaOF8NL-h_9b-KPiBFRg

担任：若林正恭（オードリー）

レギュラー生徒：吉村崇（平成ノブシコブシ）

先生：八木真澄（サバンナ）

生徒：アルコ＆ピース、長浜広奈、モグライダー、横山由依

※50音順

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

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（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

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