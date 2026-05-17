リアルイベント『正解の無いクイズLIVE３.』が10月2日(金)に開催決定！

株式会社テレビ東京ホールディングス（C）テレビ東京 ／ 正解の無いクイズLIVE３.のキービジュアル

テレ東で放送中の『正解の無いクイズ』の人気イベント『正解の無いクイズLIVE３.』が、10月2日（金）に開催決定！今回の会場は北とぴあ さくらホール！番組MCの呂布カルマ、山添寛（相席スタート）、加納（Aマッソ）、そしてテレビ東京アナウンサーの松澤亜海らが集結し、予測不能なステージをお届けします！

また、本イベントに付随して、気になる第3回イベントのキャッチコピーも決定！その全貌や詳細はテレ東公式YouTube（https://youtu.be/gP1zesUKr0k）のみで限定配信がスタートしています！

さらに、5月16日（土）の番組放送に合わせて、早くも『正解の無いクイズLIVE３.』のチケット先行抽選販売が開始しています！イベントに向けた壮大な企画もいよいよスタートしますので、ぜひチケットをゲットしてイベントで結末を見届けてください！

≪5月16日（土）放送分の見逃し配信中！≫

Q: 500mlの普通の水を、300円で販売する方法を教えてください。

Q: 1週間で最も多くの人から「ありがとう」を引き出せた人が勝ち。何をしますか？

といった問題のほか、過去の「カルマルアンサー」答え合わせ企画も！今回検証したのは、Q410「24時間耐久〇〇で一番面白い競技を考えてください」という問題で出たカルマルアンサー『24時間耐久斜め生活』。24時間巨大ジャンプ台施設を貸し切って行われた答え合わせの果てに、衝撃の結果が…！？

≪次回予告≫

5月23日(土) 深夜1時25分～の放送では、問題内容がよりハードに！さらに、イベントに向け壮大な検証企画もスタートします！

Q: 対向車と衝突事故を回避しようとすると歩行者をはねます。自動運転AIはどう判断するべきですか？

Q: 人間の忍耐力を見極める試験。その試験内容を教えてください。

（C）テレビ東京 ／ 呂布カルマ・山添寛（相席スタート）・加納（Aマッソ）と、とある理由で収録に登場した芸人の肉汁≪イベント概要≫

【タイトル】

正解の無いクイズLIVE３.

【開催日時】

2026年10月2日（金）開場：18時／ 開演：19時

【会場】

北とぴあ さくらホール（〒114-8503 東京都北区王子1-11-1）

アクセス：東京メトロ南北線「王子駅」5番出口直結／京浜東北線「王子駅」徒歩2分／都電荒川線「王子駅前」徒歩5分

【出演者】

呂布カルマ、山添寛（相席スタート）、加納（Aマッソ)、松澤亜海（テレビ東京アナウンサー）ほか

【チケット情報】

全席指定 6,600円（税込）／ 配信チケット 2,200円（税込）

【先行抽選販売】

≪テレビ東京オンラインチケット／チケットぴあ≫

■テレビ東京オンラインチケット（https://www.e-get.jp/txevent/pt/)

■チケットぴあ（https://w.pia.jp/t/seikainonaiquiz/）

受付期間：2026年5月17日(日)深夜1時25分 ～ 5月31日(日)夜11時59分

■当選発表：6月3日(水)午後5時

≪FANYチケット（https://ticket.fany.lol/）≫

受付期間：2026年5月24日(日)午前11時～ 6月7日(日)夜11時59分

■当選発表：6月10日(水)午後5時

※FANYチケットの販売ページは現在準備中です。受付期間になりましたら、FANYチケット公式サイトにてご確認ください。

【注意事項】

※未就学児入場不可

※ビデオ・カメラ、または携帯電話等での録音・録画・撮影・配信禁止

※上映会の内容をSNS等での発信禁止

【公演に関するお問合せ】

テレビ東京 イベント事業部 03‐3587‐3000（平日11時～17時) ※不定休

【番組公式X】

https://x.com/seikainaiQ