創業35年連続黒字・利益率〇〇%超！MS-Japan（東証PRM6539）有本会長を囲む経営者限定交流会の開催決定

株式会社IR Robotics

株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 成柱、HP：https://ir-robotics.co.jp/）は、自社が運営するビジネス系YouTubeチャンネル「IPOとM&Aどっちにする? TV」にて株式会社MS-Japan（東証PRM6539）代表取締役会長 CEO 有本 隆浩 氏ををゲストに迎えた最新動画を公開いたしました。

また、本動画の公開を記念し、有本会長から直接経営の意思決定について学ぶことができる【先着20名限定】の「経営者限定オフライン交流会」を2026年7月9日(木)に開催することをお知らせいたします。

・登壇ゲスト：株式会社MS-Japan（東証PRM6539）有本会長とは

1990年4月に設立し、管理部門・士業に特化した人材紹介サービスとビジネスプラットフォーム「Manegy（マネジー）」を展開する株式会社MS-Japanは、2016年にマザーズへ上場後、わずか1年で市場変更を果たし現在は東証プライム市場に上場。

前営業年度（FY25.03）で売上高74.7億円／営業利益16.0億円、今期（FY26.03）には売上高82.2億円／営業利益17.9億円という圧倒的な高収益と外部借入に依存しない経営を継続する大注目企業です。

・YouTube動画公開について

動画内では、士業および管理部門というニッチな領域に特化した日本最大級のプラットフォームを構築し、M&A前で営業利益率〇〇%超という高い数字を叩き出したビジネスモデルの独自性について深堀りしています。

リーマンショックやコロナ禍といった市場環境の激変時でも揺るがなかった「最大の売上に最小の経費」についても本動画内でお話いただいております。

さらに、当時の最短記録である1年9ヶ月での上場から、わずか1年で東証一部（現プライム市場）へのステップアップを果たした裏話も語られています。

知人経営者との交流を機に上場を意識し、「世界と戦うためには上場しかない」と決断したエピソードや、IPOを単なるゴールではなく手段として捉え、売上と利益を伸ばし続ける覚悟を問う言葉は、事業拡大を目指す経営者の方にはぜひご視聴いただきたい内容です。

近年注力しているオーストラリア企業の買収をはじめとした、海外展開におけるリアルな実情も収録されているので、ぜひ下記ボタンからご視聴ください！

ご視聴はこちらから :https://youtu.be/uDm2Ig6-T3c

・交流会開催について

動画内では語りきれなかった「日々のシビアな意思決定」「M&A後のPMIにおける具体的な苦労」「今後のさらなる海外展望」について、有本会長に直接質問・相談ができるクローズドな勉強会＆交流会「有本塾」を開催いたします。

■交流会概要

・日時：2026年7月9日(木) 18:00~20:00

・場所： 都内某所（※申込者のみにご連絡いたします）

・参加費： 5,000円（※事前決済）

・対象： 企業の代表取締役

・定員： 先着20名（少人数限定）

・申込URL：https://www.irrobo-community.jp/event-details/ms-japanarimotokaichowokakomukeieishakoryukai

・こんな方におすすめ

・IPOを目指しており、最短での上場準備や市場変更のノウハウを知りたい経営者

・高い営業利益率を誇るビジネスモデルの構築や、コスト管理の考え方を学びたい方

・海外企業の買収（M&A）やPMIのリアルな実態について直接話を聞きたい方

・業界トップランナーの経営哲学に触れ、自社の成長戦略のヒントを得たい方

・お申込みについて

本交流会は、有本会長と深くお話いただけるよう「先着20名」の少人数限定とさせていただいております。

毎回、募集開始後すぐに満席となる人気企画のため、ご参加を希望される方はお早めにお申し込みください。

交流会お申込みはこちらから :https://www.irrobo-community.jp/event-details/burodoentapuraizunakanishishachowokakomukeieishakoryukai

・「IPOとM＆AどっちにするTV」とは

「IPOとM&Aどっちにする？TV」は、企業成長における重要な選択肢である「IPO」と「M&A」をテーマに、実体験に基づくリアルな体験と意思決定を発信するYouTubeチャンネルです。

実際にIPOやM&Aを経験した上場企業の経営者が出演し、意思決定の背景や成功・失敗の要因を深掘りすることで、経営者やビジネスパーソンにとって実践的な学びを提供しています。

株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、コンサルティング事業（IPO・経営者向け勉強会/IR活動支援）と人材紹介事業（ハイクラス人材向け）を展開。

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/