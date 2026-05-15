Sharing Innovations、全社業務をAI駆動型へ変革

株式会社Sharing Innovations

企業の経営基盤を支えるDXパートナーである株式会社Sharing Innovations（本社：東京都渋谷区、代表取締役：堤 貴寛、以下シェアリングイノベーションズ、親会社：株式会社Orchestra Holdings）は、生成AIを前提とした業務プロセスの全社的な再設計を本格的に開始いたします。

背景と当社のアプローチ

生成AIの急速な進化により、IT業界を中心にAIが開発プロセスの中核に組み込まれる動きが加速しています。この動きはエンジニア領域の枠にとどまらず、調査・企画・資料作成といったナレッジワーク全般においても、AIの適用範囲が急速に拡大しています。

当社はこうした動向を踏まえ、昨年度より先行して生成AIの業務適用に向けた取り組みを開始し、実プロジェクトでの実務検証を通じて実効性の検証を重ねてまいりました。

一連の検証を経て、単なるツール活用にとどまらず、生成AIの活用を前提とした業務・開発の仕組みそのものを再設計するフェーズに移行できると判断し、本取り組みの本格展開を決定いたしました。

これまでの取り組み

本格展開に先立ち、当社では2025年度より以下の実務検証を段階的に実施してまいりました。

1. 開発業務における適用検証

一部エンジニアにClaude Code等の開発用AIツールを実務に適用し、設計・実装・テスト工程における効果およびアウトプット品質への影響を確認しました。

2. 研修プログラムの実施

AI駆動開発への移行を見据えた開発研修プログラムによる対象エンジニアを拡大し、社内展開を実施してきました。

3. 顧客プロジェクトへの適用

実プロジェクトにおいてもAI駆動による業務の再設計を行い、業務品質や生産性の向上を確認しております。

取り組みの全体像 ── 「AI駆動業務」への転換

当社は、本取り組みの全体像を「AI駆動業務」変革と位置付けています。

これは開発領域に限定した取り組みではなく、営業・マーケティング・企画を含むあらゆる職種の業務をAI前提で構造化し再設計する全社的な変革です。

AI駆動業務 ── 全職種の業務をAI前提で構造化し再設計

[表: https://prtimes.jp/data/corp/79931/table/66_1_45598b68981ab0f3ce5f4da3fd40c0a9.jpg?v=202605160451 ]

※ 上記は主要領域の例示であり、今後あらゆる職種の業務に順次拡大してまいります。

今後の展開予定

当社は導入成果を継続的に評価しながら、社内へ本格展開してまいります。2026年6月以降、プロジェクト事例の共有会や実践的な研修や勉強会によるナレッジ浸透を図り、社員が自らの業務における具体的な活用イメージを持てる環境を整備していく予定です。

本取り組みを組織能力の構造的な強化と位置づけ、ガバナンス・セキュリティ面を踏まえながら、社員の市場価値と顧客への提供価値の双方を高めてまいります。