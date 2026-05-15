TOKIUM、管理部門の業務効率化・DX推進のための展示会「バックオフィスDXPO名古屋′26」に出展

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、2026年5月19日から5月20日までの2日間、ポートメッセなごやで開催される「第2回 バックオフィスDXPO名古屋'26」に出展いたします。

■開催概要

名称 ：バックオフィスDXPO名古屋‘26

主催 ：ブティックス株式会社

開催期間 ：2026年5月19日(火) 9:30-17:30、5月20日(水) 9:30-16:30

会場 ：ポートメッセなごや 第2展示館

出展ブース位置：6-22 経理財務システム展

概要ページ ：https://dxpo.jp/real/box/nagoya/(https://dxpo.jp/real/box/nagoya/?utm_campaign=44351573-dxpo_nagoya_20260515&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=dxpohp_0515)

来場事前登録（無料）：https://dxpo.jp/u/box/nagoya26/user/entry

■出展内容

経費精算クラウド「TOKIUM経費精算」や請求書受領クラウド「TOKIUMインボイス」をはじめ、AIとプロスタッフが連携し、経理業務の自動運転を支援する「経理AIエージェント」など幅広いサービスをご紹介します。

また、操作画面をお見せしながらデモンストレーションや導入企業の事例紹介を行います。経理業務の効率化や最新のAI活用にご興味をお持ちの方は、ぜひ弊社ブースにお立ち寄りください。

■【先着20名様限定】TOKIUM代表・黒崎の著書をプレゼント！

事前に商談予約をしてTOKIUMのブースにお越しいただいた先着20名様へ、弊社代表・黒崎の著書をプレゼントいたします。

▼商談予約はこちら

https://dxpo.jp/u/box/nagoya26/reservation/index?id=20&product_detail_id=41081&day=2026-05-18%2000:00:00(https://dxpo.jp/u/box/nagoya26/reservation/index?id=20&product_detail_id=41081&day=2026-05-18%2000:00:00)

【詳細】

プレゼント内容：『経理AIエージェント 「デジタル労働力」で仕事が回る』

著者 ：黒崎 賢一（株式会社TOKIUM 代表取締役）

出版社 ：株式会社クロスメディア・パブリッシング

特典配布条件 ：1.展示会の「事前登録」を完了

2.上記「商談予約はこちら」のリンクより「ブース商談予約」を完了

3.TOKIUMのブースへ来場

▼著書『経理AIエージェント 「デジタル労働力」で仕事が回る』 の詳細はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000416.000009888.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000416.000009888.html?utm_campaign=44351573dxpo_nagoya_20260515&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=keiriAI_0515)

■バックオフィスDXPO名古屋'26とは

経営者・総務・人事・経理・DX推進部門の業務効率化・生産性向上・DX推進のためのITソリューション総合展示会です。

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。本サービスを通じて、あらゆるビジネスパーソンを出張手配や事前申請、突合などの定型的な経理作業から解放します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/(https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/?utm_campaign=44351573-dxpo_nagoya_20260515&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=aiservicesite_0515)

■経理AXプロジェクト「Move AX」を推進中

TOKIUMは、あらゆる経理"作業"から人々を解放することを目的に、経理AXプロジェクト「Move AX」を立ち上げ、推進しています。AIによって経理業務に残るアナログ作業を自動化し、誰もが本来注力すべき業務に向き合える環境の実現を目指します。AIエージェントの開発・提供にとどまらず、実態調査、導入事例やウェビナーなどを通じて、経理業務のAXを支援してまいります。

詳細はこちら：https://www.keihi.com/move-ax/(https://www.keihi.com/move-ax/?utm_campaign=44351573-dxpo_nagoya_20260515&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=moveax_0515)

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎 賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：1億円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/(https://corp.tokium.jp/?utm_campaign=44351573-dxpo_nagoya_20260515&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=corporate_0515)