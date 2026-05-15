マクロ経済学の第一人者による決定的論考！『日本――没落か再生か 時代精神とアニマルスピリッツ』5月21日発売決定！

株式会社新潮社

株式会社新潮社は、東京大学名誉教授でマクロ経済学の第一人者・吉川洋氏の最新刊『日本――没落か再生か 時代精神とアニマルスピリッツ』を2026年5月21日（木）に発売いたします。

本書は、世界的な経済学者でロンドン大学名誉教授の故・森嶋通夫氏による1999年刊行のベストセラー『なぜ日本は没落するか』へのアンサーソングともいえる渾身の一冊です。

＜本書の内容と読みどころ＞

■凋落したアルゼンチンと日本。両国の共通点とは？

激しいインフレと経済の長期低迷が続くアルゼンチンは、第二次大戦後まで世界有数の経済大国でした。1980年代に「Japan as No.1」と称された日本もまた、「失われた30年」に苦しみ続けています。では、両国に共通する点は何か？ それは国内の「経済格差の拡大」だと著者はいいます。かつて「一億総中流」といわれた日本は、どのようにして「分厚い中間層」を失いつつあるのか。その過程と現状に迫ります。

■子育て支援策を強化しても出生率が改善しないのはなぜか？

90年代に出生率の低下が顕著になって以降、日本ではさまざまな子育て支援策が採られてきました。しかし、少子化に歯止めがかかる兆しはありません。その理由は、〈（少子化対策の）政策のプラス効果を打ち消すような要因Xが存在するから〉だと著者はいいます。では、出生率を下げる「要因X」とはいったい何なのか。天才経済学者・シュンペーターが1942年刊行の自著に遺した驚きの記述に答えを見出します。

■イノベーションが停滞する本当の理由とは？

アメリカでは「GAFAM」などのテック企業のイノベーションが経済を牽引しています。一方の日本では、国民の豊かさを示す「1人当たりGDP」の低迷が続いています。製造業の技術革新によって高度成長を実現したにもかかわらず、なぜ日本はイノベーションを起こせなくなってしまったのか？ その背景にこそ、人々の「時代精神」の変容があると著者はいいます。

■「失われた30年」の背後にある「時代精神」とは何か？

では、日本人の「時代精神」はどのように変容してきたのか？ 著者は、敗戦によって生まれた「時代精神」が高度成長を支えたが、その後、時とともに変容した「時代精神」こそがバブル経済を招いたといいます。いったいそれは、どういうことなのか？ そして、日本が「失われた30年」を抜け出すためには何が必要なのか？ ぜひ本書をご一読ください。

■書籍内容

格差拡大、出生率低下、イノベーション停滞の本当の理由とは何か？ マクロ経済学の第一人者が、ケインズとシュンペーターが共に重視した人間の衝動や情念に着目し、国家の盛衰を左右する「時代精神」の変容に迫る。

■著者プロフィール：吉川洋（よしかわ・ひろし）

1951年、東京都生まれ。東京大学名誉教授。東京大学経済学部卒業後、イェール大学大学院でPh.D取得。ニューヨーク州立大学助教授、大阪大学社会経済研究所助教授、東京大学助教授、同大学院教授、立正大学教授・学長などを歴任。2023年文化功労者。専攻はマクロ経済学。著書に『マクロ経済学研究』（日経・経済図書文化賞、サントリー学芸賞）、『日本経済とマクロ経済学』（エコノミスト賞）、『転換期の日本経済』（読売・吉野作造賞）、『人口と日本経済--長寿、イノベーション、経済成長』など。

■書籍概要

【タイトル】日本――没落か再生か 時代精神とアニマルスピリッツ

【著者名】吉川 洋

【判型】四六判（224ページ）

【定価】1,760円（税込）

【発売日】2026年5月21日

【ISBN】978-4-10-603946-1

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/603946/