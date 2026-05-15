Amazon Music、「FUJI ROCK FESTIVAL ’26」のオフィシャルサポーターとして、スペシャル番組をPrime Videoなどで公開

アマゾンジャパン合同会社

本日5月15日、Amazon Musicは、7月24日・25日・26日に新潟県湯沢町・苗場スキー場で開催される国内最大級の野外音楽フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL ’26(https://music.amazon.co.jp/genres/Nd3qynD9)」のオフィシャルサポーターに4年連続で就任したことを発表しました。

また、本日より、タレントのハリー杉山と、シンガーソングライターのセレイナ・アンが司会を務める全4回のスペシャル番組「FUJI ROCK FESTIVAL ’26 SPECIAL PROGRAM Supported by Amazon Music」を、Prime Video(https://amzn.to/4nirhwK)、Amazon MusicのTwitch公式チャンネル(https://www.twitch.tv/amazonmusicjp)とFUJI ROCKのYouTube公式チャンネル(https://www.youtube.com/@FujiRockFestival)にて配信します。本日5月15日から配信開始の初回はKroiの内田怜央と長谷部悠生をゲストに迎え、6月5日に配信予定の第2回には、GRAPEVINEの田中和将を迎え、FUJI ROCKについてさまざまなトークを繰り広げます。

スペシャル番組の司会を務めるハリー杉山とセレイナ・アン（東京・渋谷のStudio 126にて）

「FUJI ROCK FESTIVAL ’26 SPECIAL PROGRAM Supported by Amazon Music」について、ハリー杉山さんは次のように述べています。「FUJI ROCK。それは心のオアシス。一年に一度の特別なご褒美。苗場の空気と最高の音楽に身を任せる楽園です。この非日常体験を、皆さんに最大限に楽しんで欲しい！ 初めての方も、最近知った方も超絶ウェルカム！ しかし、心の準備は出来ていますか？ この番組では、出演アーティストからFUJI ROCKを最大限に楽しむためのポイント、アーティストの詳細情報、服装、スケジュールの組み立て方や穴場スポットまで、余すところなくお届けします！！ この番組を観れば、完璧なFUJI ROCKに向けてのウォーミングアップと予習ができます！！ 観るしかナイスワン！！！」

さらに、Amazon Musicでは、特設ページ「FUJI ROCK FESTIVAL ’26(https://music.amazon.co.jp/genres/Nd3qynD9)」を公開しています。各日程に出演するアーティストの楽曲を紹介するプレイリスト「FUJI ROCK FESTIVAL ’26 -DAY 1-(https://music.amazon.co.jp/playlists/B0GNZ77QMC)」「FUJI ROCK FESTIVAL ’26 -DAY 2-(https://music.amazon.co.jp/playlists/B0GNZ9DSXG)」「FUJI ROCK FESTIVAL ’26 -DAY 3-(https://music.amazon.co.jp/playlists/B0GNZHRPJ3)」と、全日程の出演アーティストの楽曲を網羅したプレイリスト「FUJI ROCK FESTIVAL ’26(https://music.amazon.co.jp/playlists/B0GNZPCG7V)」では、今年のラインナップを一挙にチェックすることができます。さらに、ザ・エックス・エックス、マッシヴ・アタック、藤井風、Hi-STANDARDなど、今年の出演者を深掘りするさまざまなプレイリストや、過去の出演者もチェックできるプレイリストを公開しており、スペシャル番組と併せて、フェス開催に向けて準備できるコンテンツを提供しています。

特設ページ：FUJI ROCK FESTIVAL ’26(https://music.amazon.co.jp/genres/Nd3qynD9)

プレイリスト：

「FUJI ROCK FESTIVAL ’26(https://music.amazon.co.jp/playlists/B0GNZPCG7V)」

「FUJI ROCK FESTIVAL ’26 -DAY 1-(https://music.amazon.co.jp/playlists/B0GNZ77QMC)」

「FUJI ROCK FESTIVAL ’26 -DAY 2-(https://music.amazon.co.jp/playlists/B0GNZ9DSXG)」

「FUJI ROCK FESTIVAL ’26 -DAY 3-(https://music.amazon.co.jp/playlists/B0GNZHRPJ3)」

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